عاجل.. الكويت تستدعى السفير الهندى احتجاجا على تصريحات مسيئة للرسول

جدة - نرمين السيد - استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذى سلمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض دولة الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- وللإسلام والمسلمين التى صدرت عن أحد المسؤولين فى الحزب الحاكم.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أوضحت الوزارة أنه فى الوقت الذى ترحب فيه دولة الكويت بالبيان الذى أصدره الحزب الحاكم فى الهند والذى أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته فى الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة لتطالب باعتذار علنى لتلك التصريحات المعادية والتى سيشكل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب إلى زيادة أوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال. وأوضحت الخارجية الكويتية أن إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التى يحملها ديننا الإسلامى وسماحته والدور الكبير الذى قام به الإسلام فى بناء الحضارات فى جميع دول العالم بما فيها الهند.

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