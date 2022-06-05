العالم اليوم - ثاني حادث في يوم واحد.. قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد بأميركا

انتم الان تتابعون خبر ثاني حادث في يوم واحد.. قتلى وجرحى في إطلاق نار جديد بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 06:21 مساءً - قالت الشرطة، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار بالقرب من حانة في مدينة تشاتانوغا بولاية تنيسي الأميركية.

وأضافت أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح جراء أعيرة نارية، في حين أن الثالث توفي متأثرا بجروحه بعد أن صدمته سيارة أثناء فراره من مكان الحادث.

وهذا هو ثاني حادث إطلاق نار في يوم واحد في الولايات المتحدة، بعد الأول الذي وقع في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، صباح اليوم، وخلف 3 قتلى و11 مصابا.