العالم اليوم - مصري في البرلمان الكندي.. ما خططه في الولاية الثانية؟

انتم الان تتابعون خبر مصري في البرلمان الكندي.. ما خططه في الولاية الثانية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 02:16 مساءً - فاز المصري شريف سبعاوي بالانتخابات البرلمانية الكندية في مقاطعة أونتاريو، ليحتفظ بذلك بمقعده البرلماني للدورة الثانية على التوالي عن دائرة "مسيساغا إيرين ميلز".

وتفوق سبعاوي مرشح حزب المحافظين على كل من عمران ميان مرشح الحزب الليبرالي، وفارينا حسن مرشحة الحزب الديموقراطي الجديد، وميشيل أنجكاسا مرشح حزب الخضر، وتشارلز روبلفيسكي، مرشح الحزب الأزرق الجديد.

تنشيط التجارة والسياحة

وعقب فوزه بمقعد مقاطعة أونتاريو، قال سبعاوي في حديث خاص لموقع "دوت الخليج": "سأركز خلال الفترة المقبلة على تنشيط مجالي التجارة والسياحة بين مصر وكندا، والعمل على محاولة فتح مجالات وفرص الاستثمار للكنديين في مصر".

وأضاف النائب شريف سبعاوي الذي تم اختياره أكتوبر 2019 للعمل كمساعد برلماني لوزير التراث والرياضة والسياحة والصناعات الثقافية: "سيكون هناك تركيز أيضا على تفعيل عمل الغرفة التجارية الكندية – المصرية والتي قد يكون لها دور كبير في إيصال المعلومات، سواء للمستثمر الكندي الذي يرغب في التواصل ومعرفة مجالات الاستثمار في مصر، أو المستثمر المصري الذي يريد القدوم لكندا".

وأشار إلى أن "هناك فرص كبيرة لتصدير مواد مصرية تحتاجها كندا وتتمتع بميزات تنافسية كبيرة مثل السجاد والبورسلين والسيراميك، خاصة مع وجود جالية عربية قوية".

المهاجرون ضمن الأولويات

ونبه النائب المصري بالبرلمان الكندي إلى أن العمل مستمر في إطار الاستعدادات لإقامة معرض العقارات المصري الثاني خلال الأسبوع الجاري، مشددا على أن الفرص متاحة أمام المصريين الكنديين للاستفادة من إمكانيات سوق العقار المصري المتطور.

ومن ضمن تحركات سبعاوي خلال الفترة المقبل، العمل على تعديل بعض القوانين من أجل تسريع دخول المهاجرين سوق العمل، وخدمة الجالية المصرية والعربية ومساعدته في الاندماج بالمجتمع الكندي، وتبوء مكانتهم المستحقة كأحد الجاليات المؤثرة في المجتمع.

وأبرز سبعاوي في هذا الصدد، أن حكومة أونتاريو هي أول حكومة على مستوى كندا كلها، تجعل من دخول المهاجرين الجدد سوق العمل في تخصصاتهم هو أولويتها.

منافسة قوية

ووصف سبعاوي المنافسة في الانتخابات الأخيرة التي خاضها بـ"قوية للغاية"، مشيرا إلى أن دعم الجالية المصرية والعربية لعب دورا حاسما في فوزه بالانتخابات.

ونوه النائب أن الجالية المصرية وقفت بقوة خلفه خلال الانتخابات، وهو ما تكلل بفوزه ليصبح أول برلماني من أصول مصرية في برلمان كندا .

إلى هذا، هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سبعاوي، بمناسبة فوزه بولاية ثانية على التوالي في برلمان أونتاريو عن دائرة "مسيساغا إيرين ميلز".

صورة إيجابية ومشرفة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم في بيان أمس: "إن نجاح النائب شريف سبعاوي يضيف للمزيد من إنجازات المصريين بالخارج، إذ يثبتون أنهم سفراء لمصر في الدول التي يقيمون بها، بما يقدم صورة إيجابية ومشرفة لهم حول العالم".

وأضافت الوزيرة أن سبعاوي بذل جهدا كبيرا لم ولن يُنسى عندما تعاون مع وزارة الهجرة ونجح في تمرير قانون يقضي باعتماد شهر يوليو من كل عام شهرا للحضارة المصرية في أونتاريو، حتى أصبح نموذجا محط إعجاب من جميع الجاليات المصرية في باقي الدول وترغب في تنفيذه لديها.

كما هنأ السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، وأعضاء السفارة، النائب الكندي من أصل مصري شريف سبعاوي بمناسبة إعادة انتخابه عضواً ببرلمان مقاطعة أونتاريو للمرة الثانية على التوالي.

وقالت السفارة في بيانها، أن كل مصري يشعر بالفخر والسعادة لأن يرى أبناء الجالية المصرية في كندا منخرطين في الحياة السياسية وفي المجتمع الكندي بكل نجاح واقتدار.

وانتخب شريف سبعاوي لأول مرة عام 2018، ويعتبر أول برلماني منتخب من أصل مصري في التاريخ الكندي.

وتم اختيار سبعاوي في أكتوبر 2019 للعمل كمساعد برلماني لوزير التراث والرياضة والسياحة والصناعات الثقافية، للمساعدة في دعم هذه الصناعة التي تضررت بشدة خلال جائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن سبعاوي ضمن قائمة تضم 4 مرشحين مصريين للجائزة السنوية لأفضل 25 مهاجرا في كندا لعام 2022، من مقاطعات كندية مختلفة، نظرا لإنجازاتهم في المجتمع الكندي.

وولد سبعاوي في الإسكندرية وأكمل دراسته بجامعتها وحصل على بكالوريوس الهندسة منها، ثم هاجر إلى كندا عام 1995، وبدأ نشاطه السياسي منذ ذلك التاريخ، وعمل على خدمة أبناء الجالية المصرية.