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عمر شويل - جدة خطوات استخراج شهادة الطالب من البوابة التعليمية وذلك لاستخراج نتائج الطلاب في سنوات النقل بالتعليم الابتدائي، حيث تقوم البوابة التعليمية لسلطنة عُمان بتقديم الخطوات المبسطة للطلب لاستخراج النتائج بينما تتيح لولي الامر إنشاء حساب خاص على البوابة لاستخراج نتيجة الطالب في السنوات الأولى من التعليم الابتدائي، حيث أعلنت الوزارة تنزيل نتائج الطلاب في تلك المرحلة التعليمية على البوابة.

خطوات استخراج شهادة الطالب من البوابة التعليمية home.moe.gov.om حساب ولي الأمر (البطاقة الذكية – الهاتف الذكي)

تقوم وزارة التعليم بالسلطنة بمباشرة نتائج الطلاب وتنسيق أعمال الإعلان عن النتائج والاستمرار في اختبارات الطلاب في المراحل التعليمية المتقدمة، حيث انتهى الطلاب في المرحلة التعليمية الأولى من التعليم الأساسي اختبارات نهاية العام وبدأت في النزول على رابط الاستعلام عن النتائج بالبوابة التعليمية، بينما يستمر طلاب آخرين في المرحلة المتوسطة والثانوية والديبلوم العام بالاختبارات النهائية لهم، وتتيح الوزارة حساب للطالب عليها للمراحل المتقدمة وتتيح أيضا حساب لولي الامر لاستخراج نتائج الطالب بالتعليم الأساسي، كما يتم التقديم في مراحل رياض الأطفال، للمواطن العماني أو المقيم بالسلطنة، بحساب ولي الأمر.

إنشاء حساب ولي الامر على البوابة التعليمية سلطنة عُمان

يجب على ولي الامر الراغب في تسجيل الطفل برياض الأطفال أو الصفوف الأولى بالتعليم الابتدائي أن يقوم بإنشاء حساب خاص به على بوابة سلطنة عمان التعليمية، بينما يقوم أيضا بالحصول على حساب للاستعلام عن نتائج الطالب، والذي يتم إنشاء الحساب بالخطوات التالية:

يقوم بالدخول على ( رابط حساب الأمر بالبوابة التعليمية ). يتم اختيار ايقونة “دخول النظام” أعلى صفحة التسجيل. تفتح صفحة التسجيل الإلكتروني. يقوم المستخدم باختيار طريقة التسجيل (الهاتف النقال – البطاقة الذكية – من خلال الحاسوب). يتم تسجيل كافة البيانات الخاصة واتباع كافة الخطوات. يقوم بالحصول على رقم سري على الهاتف النقال يتم من خلاله الدخول من جديد على حسابه والاستعلام عن النتائج.

خطوات استخراج شهادة الطالب من البوابة التعليمية (بحساب ولي الأمر)