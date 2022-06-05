نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة الفحص الطبي EduWave حساب ولي الأمر لتسجل روضات الأطفال 1444 رقم نور الموحد المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة الفحص الطبي EduWave الذي يكون على لي الامر تقديمها للطفل في التقديم لدخول روضات الأطفال، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لروضات الأطفال للعام الجديد 1444، وذلك للأطفال من أعمار مختلفة، حسب المرحلة التي يتم التقديم فيها، وذلك للمدارس الحكومية للسعوديين والمقيمين ببطاقات إقامة سارية، ويكون على ولي الأمر اتباع خطوات التسجيل والتقيد بالمرحلة التي يتم تقديم الأطفال فيها.

استمارة الفحص الطبي EduWave حساب ولي الأمر لتسجل روضات الأطفال 1444 رقم نور الموحد المجاني

تقوم وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بشؤون الأطفال والطلاب في جميع المراحل العمرية، حيث أعلنت فتح باب استقبال تسجيل الأطفال في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، مرحلة روضات الأطفال ويقوم ولي الأمر بتسجيل الأطفال وفق عدد من الشروط والخطوات، وتحضير الوثائق المطلوبة لإتمام التسجيل الإلكتروني والتسجيل بالمدرس أيضا.

الخطوات الأساسية عند تقديم الأطفال في روضات الأطفال

يقوم ولي الأمر من درجة القرابة الأولى بالتقديم للطفل في السنة الأولى من روضات الأطفال.

يجب التقيد بعمر الطفل عند التسجيل في المرحلة المقررة له في روضات الأطفال الحكومية.

يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب جديد على موقع نظام نور خاص به لإتمام التسجيل الإلكتروني.

يتم إحضار الوثائق الثبوتية للطفل من شهادة ميلاد أصلية وصور للطفل حديثة وغيرها.

يجب إحضار شهادة طبية بالأمراض المزمنة للطفل(إن وجدت).

يتم الدخول ومليء استمارة الكشف الطبي للطفل وإرفاق الوثائق فيها.

يجب إحضار شهادة تحصينات كرونا.

يقوم ولي الأمر بالتوجه إلى المدرسة التي يرغب بتقديم الطفل فيها وتقديم الوثائق وطلب التقديم فيها.

خطوات إنشاء حساب ولي الأمر لتسجيل روضات الأطفال 1444