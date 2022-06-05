نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية السويس الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية عقب انتهاء امتحان نهاية العام الدراسي خلال شهر مايو الماضي،و التي جريت وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية المشددة من جانب مديري الصحة والتعليم بالإضافة لتأمين قوات الشرطة لمقرات لجان الإمتحانات من الخارج، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة ” الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني برقم الجلوس”، وروابط نتيجة 3 اعدادي محافظة السويس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2022

أعلن محمود الفولي، وكيل مديرية التربية والتعليم، عبر الصفحة الرسمية للمديرية، اليوم الأحد، إعتماد محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية مرحلة إتمام التعليم الأساسي، للعام الدراسي الحالي 2021-2022 بعد العرض عليه بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس، قد عقدت في الـ19 من شهر مايو الماضي وحيث أدي الطلاب في الصف الثالث الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 19 مايو في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2022 واختتمت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، بأداء امتحان مادة العلوم.

نتيجة 3 اعدادي السويس الترم الثاني 2022

وجدير بالذكر، أنه قد يبلغ عدد الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية نحو 14825 طالبا وطالبة، منهم 14690 نظامي و135 منازل و159 دمج مقسمين على 87 لجنة امتحانية عامة و 731 لجنة فرعية منهم 32 لجنة عامة في إدارة جنوب السويس التعليمية و36 لجنة بشمال السويس و15 لجنة بإدارة الجناين.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2022 الترم الثاني

وإليكم خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية السويس وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة السويس.

ثانيًا: إختيار نتائج الشهادة الإعدادية 2022.

ثالثًا: ثم عليك ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة استعلام لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الثاني 2022 برقم الجلوس.

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اعتمد محافظ السويس، اللواء عد المجيد، محافظ السويس، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس، بنسبة نجاح بلغت 81.2%، يذكر أن عدد المتقدمين 14683 طالبا فى المرحلة الإعدادية فى السويس على مستوى الإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس والجناين، وتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس، الترم الثاني 2022 عبر موقع البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

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