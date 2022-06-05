ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بنجلاديش إلى 40 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا اندلاع حريق هائل فى مستودع حاويات بالقرب من مدينة "شيتاجونج" الساحلية بجنوب شرق بنجلاديش إلى 40 قتيلا، فضلا عن إصابة المئات بينهم أفراد من الشرطة ورجال الإطفاء.





ونقلت صحيفة "دايلى ستار" المحلية عن مسؤولين فى الشرطة المحلية قولهم إنه تم حتى الآن نقل 40 جثة إلى مستشفى كلية شيتاجونج الطبية، فيما يخضع أكثر من 200 مصاب بجروح وحروق للعلاج فى مستشفيات مختلفة.

وبعد مرور أكثر من 17 ساعة على اندلاعه، ما زال رجال الإطفاء يكافحون من أجل السيطرة على الحريق الذى اندلع مساء أمس فى مستودع "بى إم كونتينر" وتبعه عدة انفجارات.

وقال مجيب الرحمن مدير مستودع الحاويات فى بيان، إن سبب الحريق لم يتضح بعد، لكنه يعتقد أن النيران انطلقت من إحدى الحاويات المليئة بالكيماويات.