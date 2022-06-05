نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مبروك النجاح” ظهرت حالا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس للفصل الدراسي الثاني لعام 2022م، حيث قام الدكتور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالكشف عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي دور أول للترم الثاني بنسبة نجاح وصلت إلى حوالي 81.2% وقد تفوقت النسبة عن نسبة الفصل الدراسي الأول، وكان الطلاب قد أنهوا اختباراتهم منذ أسابيع قليلة وقد كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن كيفية الحصول والاستعلام عن النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس ترم ثاني 2022

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالكشف عن نسبة النجاح الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية 2022م للترم الثاني وكانت 81.2% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين إلى أداء الاختبارات حوالي 14683 طالب وطالبة، وقدم الشكر بشكل خاص إلى الدكتور محمد الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية كما قدم الشكر للدكتور عبد الله رمضان نائبه الخاص والذي تولى توقيع النتيجة بشكل رسمي وبأمر من المحافظ، وقدم جزيل الشكر إلى مديرية التربية والتعليم والسادة العاملين بها من العمال وهيئة التدريس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022م

درجة مادة اللغة العربية كانت 40 درجة.

بينما مادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات فكانت درجة كل منهما 30 درجة.

وكذلك درجة مادة الدراسات الاجتماعية والعلوم هي 20 درجة لكل فصل دراسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022م

يمكنكم الاستعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022م الدراسي في جميع مدارس جمهورية مصر العربية في محافظاتها عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على الموقع الخاص بنتائج التعليم الأساسي الإلكتروني على رابط https://web.cairogovresults.com

سجل دخولك على الموقع ثم قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الموجودة في واجهة الموقع وبعدها قم باختيار قسم “نتائج الطلاب”.

من “نتائج الطلاب” حدد النتيجة وهي “نتيجة الشهادة الإعدادية 2022م” ثم قم بكتابة رقم جلوسك (الرقم الامتحاني” وفي حالة أنه غير موجود يمكنك كتابة رقمك القومي المكتوب على شهادة ميلادك.

وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة” وستجد أمامك صفحة تحتوي على كل الدرجات لكل المواد و نسبتها المئوية.