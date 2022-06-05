نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مبروك النجاح” ظهرت حالا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 برقم الجلوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس للفصل الدراسي الثاني لعام 2022م، حيث قام الدكتور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالكشف عن ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي دور أول للترم الثاني بنسبة نجاح وصلت إلى حوالي 81.2% وقد تفوقت النسبة عن نسبة الفصل الدراسي الأول، وكان الطلاب قد أنهوا اختباراتهم منذ أسابيع قليلة وقد كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن كيفية الحصول والاستعلام عن النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.
نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس ترم ثاني 2022
قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالكشف عن نسبة النجاح الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية 2022م للترم الثاني وكانت 81.2% وبلغ عدد الطلاب المتقدمين إلى أداء الاختبارات حوالي 14683 طالب وطالبة، وقدم الشكر بشكل خاص إلى الدكتور محمد الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية كما قدم الشكر للدكتور عبد الله رمضان نائبه الخاص والذي تولى توقيع النتيجة بشكل رسمي وبأمر من المحافظ، وقدم جزيل الشكر إلى مديرية التربية والتعليم والسادة العاملين بها من العمال وهيئة التدريس.
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توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022م
- درجة مادة اللغة العربية كانت 40 درجة.
- بينما مادة اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات فكانت درجة كل منهما 30 درجة.
- وكذلك درجة مادة الدراسات الاجتماعية والعلوم هي 20 درجة لكل فصل دراسي.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022م
يمكنكم الاستعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022م الدراسي في جميع مدارس جمهورية مصر العربية في محافظاتها عبر اتباع الخطوات التالية:-
- قم بالدخول على الموقع الخاص بنتائج التعليم الأساسي الإلكتروني على رابط https://web.cairogovresults.com
- سجل دخولك على الموقع ثم قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الموجودة في واجهة الموقع وبعدها قم باختيار قسم “نتائج الطلاب”.
- من “نتائج الطلاب” حدد النتيجة وهي “نتيجة الشهادة الإعدادية 2022م” ثم قم بكتابة رقم جلوسك (الرقم الامتحاني” وفي حالة أنه غير موجود يمكنك كتابة رقمك القومي المكتوب على شهادة ميلادك.
- وأخيرًا قم بالنقر على أيقونة “عرض النتيجة” وستجد أمامك صفحة تحتوي على كل الدرجات لكل المواد و نسبتها المئوية.
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