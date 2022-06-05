نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي بالرقم المدني “المربع الإلكتروني” المدارس التي رفعت نتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع تفاصيل إعلان نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي بالرقم المدني، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت انه من المتوقع إعلان نتائج طلاب الكويت 2022 المتوسط والابتدائي خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد انتهاء جميع طلاب المتوسط والابتدائي من أعمال الاختبارات النهائية للعام الجاري 2022، للفصل الدراسي الثاني بكافة المدن بالكويت، فقد أدي ذلك لأثارة الشغف والفضول في البحث عن رابط موقع المربع الإلكتروني حيث يتم إعلان النتائج بالرقم المدني للطلاب من خلاله، أليكم تفاصيل إعلان نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي بالرقم المدني.

نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ المتوسط والابتدائي

ما زال البحث مستمر للعثور على رابط نتائج طلاب المرحلة المتوسطة والابتدائية في الكويت 2022 ، بعد أن أكمل الطلاب من جميع أنحاء البلاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 1443، حيث نوهت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سيتم أعلانها عبر الموقع الرسمي المربع الإلكتروني ولا حاجة للتوجه لمقر المدرسة للاستعلام عن نتيجة الطلاب والطالبات، ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب للصفين المتوسط والابتدائي.

رابط المربع الإلكتروني لاستخراج نتائج الطلاب الكويت 2022

سيتم الاستعلام عن طلب تفصيلي لنتائج طلاب الكويت 2022 في الفصل الدراسي الثاني للصفين المتوسط والابتدائي فور إعلان النتيجة بشكل رسمي، ويتم استخراج نتيجة الطلاب والطالبات من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول إلي رابط المربع الإلكتروني.

الضغط علي تبويب نتائج الطالب 2022.

كتابة معلومات وبيانات الطالب.

قم بالضغط علي الاستعلام عن نتيجة الطالب.

اكتب الرقم المدني في الفراغ الموجود ، ثم اضغط على بحث

ألان سيتم نقلك لصفحة خاصة بها كافة تفاصيل الطالب والدرجات المتاحة.

أسماء المدارس التي رفعت نتائج الكويت 2022

وفي هذا السياق فد أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت نتائج جميع فئات المراحل التعليمية باستثناء الصف الثاني عشر خلال الساعات القادمة بأذن الله.

وبما أن نتائج الطلاب لم تعلن بعد فقد وضعت الوزارة أنه يمكن للطلاب معرفة أسماء المدارس التي ستعمل علي رفع نتائج الطلاب من خلال app.moe.edu.kw كما يتم الاستعلام عن نتيجة الأبناء للعام الجاري 2022 من خلال البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أو من خلال التطبيق الرسمي للوزارة المتاح لأجهزة الاندرويد والايفون.

البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم الكويتية

بالإضافة إلي ما سبق ذكره تعمل حكومة الكويت علي تقديم كافة المعاملات والخدمات إلكترونياً ، تماشياً مع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومن وجهة النظر هذه هناك العديد من الدول التي تقدم جميع المعاملات عبر الموقع الرسمي لوزاراتها.

ومن بين هذه الوزارات هي وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت، والتي تسعى لتوفير كل ما يتعلق بالعملية التعليمية على موقعها الرسمي على الإنترنت.