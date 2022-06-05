نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Iphone 14 الإصدار الأحدث من أبل بكل مواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 14 هو الجهاز الذي تم الإعلان عنه رسمياً من شركة آبل العملاقة، وينتظر الكثيرون طرحه في الأسواق حتى يتمكنون من الاستفادة من مواصفاته وخصائصه الفريدة، ولكنهم يستبقون ذلك بإلقاء الأسئلة حول هذا الجهاز الجديد وعن الكثير من الأمور المتعلقة به، فدعونا نقدم أهم المعلومات عن هاتف أيفون 14 الجديد.

جهاز iPhone 14

قبل أشهر قليلة من اصدار السلسلة المنتظرة من جهاز iPhone 14 انتشرت بعض المعلومات عن أن جهاز iPhone 14 Pro فقط هو الوحيد من هذه السلسلة الذي سيدعم شريحة Apple A16 Bionic وذلك في الإصدار الجديد،، ويقال أن جهاز Phone 14 Pro Max أيضاً سوف يتضمن هذه التقنية الفريدة من نوعها، وأن هذه الأجهزة ستكون الوحيدة التي ستأتي مع المعالج الأحدث من شركة أبل.

بينما سيشتمل جهازيiPhone 14 و 14 Max على المعالج A15 المتوفر حاليًا في أجهزة أيفون 13، ولكن سيكون هناك بعض الخصائص المتغيرة في هذين الجهازين فسوف يشتملان على ذاكرة بحجم 6 جيجا بايت وذلك بدلاً من ذاكرة الوصول العشوائي القديمة التي كانت بسعة 4 جيجا بايت.

موعد إصدار جهاز iPhone 14



ولم يُعرف حتى الآن ما السبب وراء هذه التغييرات، ولكن من المرجح ان شركة أبل ترغب في إنتاج أنواع جديدة من الأجهزة على قدر كبير من التميز والاحترافية، وتقول بعض المصادر أن سبب عدم اصدار هواتف أيفون 14 الجديدة حتى الوقت الحالي هو وجود نقص عالمي بالشرائح او في الرقائق الخاصة بالهاتف مما حال دون انتاج كافة أجزاء الجهاز بالكامل، وهو ما تعمل عليه الشركة حتى الآن.

تصميم iPhone 14

يتميزتصميم الجهاز ايفون 14 بكاميرا أمامية، مع وجود شاشة بدون نوتش أو ثقوب، و يشتمل على مستشعر للبصمة أو ما يُعرف باسم Touch ID سوف يكون موجود أسفل الشاشة.

والهواتف الأربعة الجديدة من أيفون 14 هي على التوالي iPhone 14 Pro، iPhone 14 Max، iPhone 14، iPhone 14 bro Max، وسوف يكون تصميم الكاميرا في أيفون iPhone 14 bro Max، iPhone 14 Pro بداخل ثقب الشاشة مع وجود خاصية بصمة الوجه بأسفل الشاشة.

مواصفات جهاز iPhone 14 الجديد

إليكم أهم مواصفات جهاز iPhone 14 الجديد: