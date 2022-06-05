نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6ابتدائي.. استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق بالاسم والرقم الامتحاني الدور الاول موقع نتائجنا في عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق، يمكنك الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الاول موقع نتائجنا في المحافظات التي تم اعتماد النتيجة بها بشكل رسمي، حيث يشهد “جوجل” عمليات بحث مكثفة حول نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق التي بدأت في الظهور بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية، وذلك بعد أن انتهت الامتحانات خلال الأسابيع الماضية، واليوم نقدم لكم رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بسهولة من خلال تحميل كشوف pdf.

استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

وأكدت وزارة التربية العراقية أن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق أصبح متاح بشكل الكتروني في عدد من المحافظات التي انهت عمليات تصحيح أوراق الاجابات ورصد الدرجات بدقة ضمانا ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، وكانت امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق قد بدأت في يوم 19 من شهر مايو المنقضي بمادة التربية الدينية، وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر نفسه بمادة العلوم، ولم تتلقى الوزارة أي شكوى تفيد بأن الامتحانات صعبة، بل أنها جائت في مستوى الطالب المتوسط، والآن مع خطوات الحصول على نتائج السادس الابتدائي العراق 2022 عبر موقع نتائجنا، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول فورا إلى موقع نتائجنا.

قم بالضغط على الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2022.

قم بالضغط على كلمة “تحميل” الموجودة بجوار محافظتك.

خلال دقيقة ستتمكن من تحميل كشوف النتيجة على جهازك.

قم بفتح ملف pdf واطلع على نتيجتك بسهولة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق

وقد تم تفعيل رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق خلال الأيام الماضية ليتمكن الطلاب من الحصول على مجموعهم بالدرجات التفصيلية في كل المواد التي تم أداء الامتحان بها، وكان الطلاب قد أدوا الامتحانات بنظام الحضور الفعلي داخل اللجان المدرسية وسط تطبيق مشدد لكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الطلاب ومنعا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وبعد رصد الدرجات تم اعداد كشوف بأسماء الطلاب الناجحين والراسبين ودرجاتهم حتى يتم اعتمادها من قبل الجهات المختصة، قبل اتاحتها عبر مواقع الانترنت وكذلك في كافة المدارس أيضا.

حتى الآن مازالت نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق في بعض المحافظات لم تعلن حتى الآن، حيث يتم اظهار الشهايد الخاصة بالسادس الابتدائي العراق بشكل تدريجي، فلا تظهر جميع المحافظات في وقتا واحد، ويمكنك الاستعلام عن نتيجتك والحصول على درجاتك في كل المواد بشكل تفصيلي من خلال زيارة رابط موقع نتائجنا الموضح اعلاه.

أعلنت وزارة التربية العراقية أن نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق قد ظهرت في عدد من المحافظات مثل:”الكرخ 1، الرصافة 1، الكرخ 2، الكرخ 3، كربلاء، دهوك، المثنى”، وخلال الساعات القادمة سيتم الكشف عن نتائج 6 ابتدائي العراق في المحافظات الأخرى، ويمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى الرابط الموضح اعلاه، أو من خلال التوجه إلى المدرسة.

يمكنك عزيزي الطالب التوجه إلى مدرستك خلال مواعيد الدوام الرسمي حتى تتمكن من استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2022 بالدرجات في كل المواد الاساسية التي أدى الطالب الامتحان بها “اللغة العربية والانكليزية والرياضيات والعلوم”، وأيضا في المواد الغير أساسية، كما ستقوم المدارس بتكريم الطلبة الأوائل من الاناث والذكور على حد السواء.

يمكنك الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق بشكل الكتروني ميسر من خلال الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية الرسمي الموضح اعلاه، وقد كشفت الوزارة أن بنهاية هذا الأسبوع ستكون النتيجة معلنة في كافة المحافظات وكذلك في كافة المدارس، على أن يتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني في أقرب وقت ليستعد الراسبين لها.

يشهد موقع وزارة التربية العراقية الالكتروني عبر شبكة الانترنت العنكبوتية زيارات ضخمة للغاية ومكثفة من قبل الطلاب وأولياء الامور الذين لم تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي حتي هذه اللحظة بمحافظتهم، مما اصابهم بحالة من الغضب والتساؤل عن سبب تأخر إعلان النتيجة بالمحافظة التابعين لها عن باقي المحافظات الاخري التي ظهرت خلال الايام الماضية، ويتوقع ظهور باقي المحافظات خلال الساعات القادمة.