نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية 1443 عبر موقع وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية 1443 نقدم لكم الخطوات التي من خلالها يتم تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية، فالمواطنين السعوديين لهم امتيازات عن المواطنين الآخرين عند أداء فريضة الحج وذلك لأنهم سكان البلد نفسها ولكن حددت وزارة الحج والعمرة في السعودية بعض الشروط أيضًا التي يجب أن تتوافر مع الشخص المقبل على الحج حتى وإن كان مواطن سعودي وسنقوم بتوضيح تفصيلي للكثير من المعلومات بخصوص مناسك الحج والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل.

طريقة تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية 2022م – 1443هـ

يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل على فريضة الحج من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:-

التسجيل يتم دائمًا من خلال موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط الخاص به.

إذا كان الرابط غير متوفر معك يمكنك كتابة “موقع وزارة الحج والعمرة” وستجده أول الخيارات على مؤشر البحث “جوجل”.

ستجد أمامك على الموقع بعد الدخول عليه خيار “تسجيل الرغبة في الحج” ثم قم بالإقرار بقبولك على شروط الخدمة ومعايير الوزارة وانقر على أيقونة “موافق”.

تأتي خطوة البيانات والمعلومات التي يجب تزويدها على الموقع من أجل التسجيل والتي تشمل رقم هوية المواطن الشخصية وعنوانه البريدي ورقم الهاتف واسمه رباعيًا وإذا كان أجنيًا يقوم بكتابة رقم الإقامة.

ينقر المستعمل على أيقونة “الخدمات الإضافية” بعد موافقته على الشروط وتحديد يوم النفرة والذي يكون 12 و13 ذي الحجة.

وفي آخر خطوة يقوم بسداد قيمة الحج من خلال أحد الطرق المتاحة والمناسبة له ويجب ألا تزيد فترة السداد عن ثلاثة أيام.

شروط الحصول على تأشيرة الحج لعام 2022م – 1443هـ