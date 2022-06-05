نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز فحص الدراسة الابتدائية صلاح الدين “نتائج السادس بالرقم الامتحاني” exams.salaheldin-info.com في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم مركز فحص الدراسة الابتدائية صلاح الدين، حيث انتظر الجميع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بمحافظة صلاح الدين منذ انتهاء الاختبارات النهائية الدور الأول للصف السادس، وقد توقعنا جميعا أن نتائج محافظة صلاح الدين ستنزل مثل باقي المحافظات على هيئة كشوفات، ولكن قامت المحافظة بنشر النتائج بالفعل بشكل إلكتروني بالرقم الامتحاني لطلاب الصف السادس، وهو ما فاجأ الجميع وأثار فرحة بين الطلاب والطالبات بصلاح الدين، حيث إن استخراج النتائج عبر الكشوفات كان صعبا، فتابعوا معنا لتتعرفوا على رابط الاستخراج.
المديرية العامة لتربية صلاح الدين
وقد أعلنت المديرية العامة لتربية صلاح الدين عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022، وهذا بعد أن تمت عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد الدرجات من قبل السادة والسيدات المعلمين والمعلمات، وقد قامت المدارس برفع النتائج إلى المديرية.
وقامت المديرية بدورها اعتماد النتائج واتاحتها بشكل إلكتروني، ولكن هذا على عبر موقع مركز فحص الدراسة الابتدائية الرسمي محافظة صلاح الدين التابع لوزارة التربية العراقية.
نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الأول
وقد امتحن طلاب وطالبات محافظة صلاح الدين اختباراتهم كباقي المحافظات من يوم 19 مايو الشهر الماضي، وقد انتهت الاختبارات، وانتظر الطلاب حوالي أسبوعين على ظهور النتائج، وقد تابعنا معكم آخر النتائج التي ظهرت وكانت محافظة ذي قار.
وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تجيبون النتيجة الخاصة فيكم بكل سهولة ويسر وبضغطة زر، وبدون الحاجة إلى المعاناة في البحث داخل كشف النتائج كباقي المحافظات، فتابع معنا.
مركز فحص الدراسة الابتدائية صلاح الدين
ويمكن لولي الأمر أو الطالب أو الطالبة استخراج النتيجة، وهذا بشروط أن تملك الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وفي حالة اذا نسيت الرقم الامتحاني قم بالتواصل مع المدرسة واحصل منهم على الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، حيث إنه لا يوجد استخراج بالاسم فقط.
- اذهب إلى موقع المديرية العامة لتربية صلاح الدين عبر الرابط الرسمي exams.salaheldin-info.com.
- ويمكنك الوصول إلى عبر أخبار وزارة التربية في موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.
- أدخل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو الطالبة في خانة الرقم الامتحاني.
- ثم اضغط على عرض النتيجة.
- ويمكنك ترك رقمك الامتحاني في التعليقات بالأسفل وسنحضر لك النتيجة في أسرع وقت.
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