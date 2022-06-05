نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 المرحلة الاولى ومؤشرات القبول في الثانوية العامة في جميع المحافظات لطلاب الشهادة الاعدادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 المرحلة الاولى، تعد تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 المرحلة الاولى من أكثر الجمل البحثية التي يبحث عنها جموع الطلاب ممن اجتازوا الشهادة الاعدادية بنجاح وحصلوا على مجموع عالي يمكنهم من الالتحاق بالمرحلة الثانوية، حيث ينتظر الجميع الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع المحافظات من أجل معرفة الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والذي يتحدد بناءا على نسبة النجاح في كل محافظة، ومن خلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم مؤشرات القبول في المرحلة الثانوية العامة وفقا لما تم تطبيقه بالعام الماضي، فتابعونا.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 المرحلة الاولى

وبكل تأكيد فأن تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 المرحلة الاولى سيختلف عن تنسيق العام الماضي، نظرا لاختلاف نسب النجاح، وقد أوضحت مصادر أن نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية هذا العام مرتفعة إلى حدا ما مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي فأن الحد الأدنى للقبول في المدارس الثانوية العامة بمختلف المحافظات سيكون مرتفع، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم في المرحلة الثانوية خلال أيام من الآن، حيث سيقوم الطلبة الناجحين بتقديم أوراقهم في المدارس التي يريدون الالتحاق بها، وقد تم الإعلان عن عدد من المدارس التي يمكن الالتحاق بها بعد المرحلة الاعدادية مثل:”مدرسة البترول، مدرسة الذهب، مدرسة الضبعة النووية،…..”، ولكل مدرسة شروط معينة للقبول بها ومزايا رائعة.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

والآن مع مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 في كافة المحافظات المصرية:

تنسيق محافظة القاهرة 235 درجة.

تنسيق محافظة الجيزة 218 درجة.

تنسيق محافظة الإسكندرية 225 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية 238 درجة.

تنسيق محافظة الدقهلية 250 درجة.

تنسيق محافظة البحيرة 250 درجة.

تنسيق محافظة القليوبية 235 درجة.

تنسيق محافظة المنيا 230 درجة.

تنسيق محافظة الغربية 236 درجة.

تنسيق محافظة سوهاج 258 درجة.

تنسيق محافظة أسيوط 240 درجة.

تنسيق محافظة المنوفية 230 درجة

تنسيق محافظة قنا 248 درجة.

تنسيق محافظة كفر الشيخ 252 درجة.

تنسيق محافظة الفيوم 230 درجة.

تنسيق محافظة بني سويف 240 درجة.

تنسيق محافظة أسوان 245 درجة.

تنسيق محافظة دمياط 240 درجة.

تنسيق محافظة الإسماعيلية 230 درجة.

تنسيق محافظة بورسعيد 235 درجة.

تنسيق محافظة السويس 225 درجة.

تنسيق محافظة الأقصر 242 درجة.

تنسيق محافظة شمال سيناء 225 درجة.

تنسيق محافظة مطروح 225 درجة.

تنسيق محافظة البحر الأحمر 225 درجة.

تنسيق محافظة الوادي الجديد 239 درجة.

تنسيق محافظة جنوب 225 درجة.

من المقرر أن تقوم جميع المديريات التعليمية بالإعلان عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في جميع المحافظات، وفقا لما صرحت به وزارة التربية والتعليم، التي أكدت أن الحد الأدنى للقبول في مرحلة الثانوية العامة سيتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، على أن يتم التقديم في المرحلة الثانوية من خلال البريد الموحد للطالب على موقع الوزارة.

مازال البحث مشتعل جدا على تنسيق الشهادة الاعدادية 2022 في جميع محافظات مصرمن قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي من الناجحين من الذكور والاناث وأولياء الامور الذين يمنون النفس بأن يكونوا ضمن الطلاب الذين يناسبهم الحد للادني للتنسيق في المرحلة الاولى هذا العام، حيث تعد الثانوية العامة هي أهم أهداف الطلاب للسير في طريق المستقبل التعليمي الباهر.