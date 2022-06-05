أسلحة أوروبية.. ضربة روسية جديدة فى كييف

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها دمرت فى ضواحى العاصمة كييف مجموعة من الدبابات من طراز "تى-72" وغيرها من المدرعات قدمتها دول شرق أوروبية لأوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.