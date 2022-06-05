المبعوثان النوويان الكورى والأمريكى يبحثان إطلاق الصواريخ لبيونج يانج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن هذا الاجتماع يعد الثانى بينهما فى غضون يومين، حيث كان المبعوث النووى الأمريكى موجودا بالفعل فى سول لإجراء مشاورات ثلاثية عقدت أمس الأول الجمعة، شارك فيها تاكيهيرو فوناكوشى من اليابان، حول طرق إقناع بيونج يانج بوقف الاستفزازات وإعادتها إلى طاولة المفاوضات.
وأضافت الوزارة أن المسؤولين الثلاثة أجروا محادثات هاتفية ردا على عمليات إطلاق كوريا الشمالية الأخيرة للصواريخ، حيث أدانوا بشدة الاستفزاز الذى أدى إلى تصعيد التوتر، وهو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولى.
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