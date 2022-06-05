qalubia رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية فقد أكمل جميع الطلاب في الصف الثالث الاعدادي جميع الامتحانات وينتظرون اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، والتي كان قد بدأت امتحانات آخر العام في شهر مايو الفصل الدراسي الثاني 2022، وذلك من اليوم الرابع عشر من مايو، واستمرت الامتحانات حتي يوم 21 مايو، وبعد أن انتهت الاختبارات في كل الادارات التعليمية، بدأت مديرية التربية والتعليم في تصحيح كافة امتحانات طلبة المدارس الاعدادية علي مستوي كافة المدن والقري في محافظة القليوبية، وبالفعل بدأ كنترولات تصحيح الشهادة الاعدادية والمنتشرة في محافظة القليوبية عملها، وبها أكفأ المعلمين والمعلمات المسؤولين عن التصحيح والمراجعة لكل المواد الدراسية لثالثة اعدادي الجبر والهندسة والعلوم والدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الاجنبية الاولي وكذلك مادة اللغة العربية.

وينتظر الطلاب الآن قيام اللواء عبد الحميد الهجان باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية مجاناً والذي سوف يتم خلال الساعات القادمة، حيث كانت امتحانات محافظة القليوبية الترم الثاني للشهادة الاعدادية، كان قد بدأمن يوم الرابع عشر من مايو واستغرق طوال الاسبوع وانتهت الامتحانات يوم التاسع عشر من شهر مايو من الأسبوع قبل الماضي، بشأن آخر الأخبار الواردة لنا من كنترولات محافظة الغربية المسؤولة عن تحصحيح اجابات طلاب الاعدداية، فقد تم الاعىن عن انتهاء التصحيح لكل المواد سواء في مادة اللغة العربية اومادة الدراسات الاجتماعية أو الجبر والهندسة والعلوم واللغة الأجنبية، ويتبقي الان أن يتم مراجعة تجميع الدرجات في كل ورقة اجابة علي حدة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القليوبية

ذكر مصدر من داخل مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أن الموعد المحدد لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، سوف يكون في منتصف الأسبوع المقبل بالمحافظة، وذلك لأن أعمال التصحيح سوف تنتهي يوم الجمعة 3 يونيو، وسوف تكون أعمال المراجعة مستمرة خلال الأسبوع القادم، وبعد ذلك سيكون هناك تجميع لدرجات الطلاب في كشوف الناجحين، والتي سوف يتم تحميل نتيجة الشهادة الاعدادية، عبر البوابة الالكترونية الخاصة بمحافظة القليوبية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القليوبية

يهتم الكثير من أولياء الأمور لطلاب الصف الثالث الاعدادي، بالبحث المستمر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القليوبية، والتي من المتوقع حسب المصادر الاخبارية، أنها في طريقها الي اعلان محافظ القليوبية عنها خلال الأسبوع المقبل، دون تحديد يوم محدد، وكان قد تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية علي مستوي كافة ادارات القليوبية مائة وأربعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسين طالباً وطالبة، ولم ترد أى شكاوي من صعوبة الامتحانات الاعدادية التي أداها الطالب، فيوجد في محافظة القليوبية عدد كبير من الادارات، حيث أنها من المحافظات كثيفة السكان في مصر، حيث يوجد بها مركز بنها وبه مدينة بنها التي تعتبر عاصمة محافظة القليوبية، كما يتواجد أيضا مركز قليوب وهو من المراكز الكبيرة في المحافظة، كما نجد مركز القناطر الخيرية به عدد كبير من طلاب الاعدادية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية

يقوم الطالب باتباع بعض الخطوات لمعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القليوبية، كالآتي:

يدخل الطالب الموقع الالكتروني لنتائج القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

ثم ينقر علي “خدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك يختار الطالب نتائج الطلاب.

ثم ينقر علي نتيجة الشهادة الاعدادية

سيطلب كتابة رقم الجلوس

انقر”عرض النتيجة”.

وبعد أن يقوم المحافظ باعتماد النتيجة سيتمكن الطلاب من البحث عنها.

ظهور نتيجة الاعدادية محافظة القليوبية

مازالت عمليات التصحيح مستمرة في كنترولات الاعدادية التابعة لمديرية التربية والتعليم، وأنه في القريب العاجل سوف تنتهي كافة مراحل التصحيح وكذلك المراجعة خلال الساعات القادمة، حيث يقود عمليات التصحيح مجموعة من أكفأ المعلمين في كل المواد الدراسية، العلوم واللغة العربية واللغة الانجليزية ومادة الدراسات ويمكن لكافة الطلاب أيقوموا باستعلام نتائج الاعدادية، من خلال رابط مباشر عبر ثقفني الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية.

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