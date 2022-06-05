مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، فى إطار الاحتفال بعيد نزول التوراة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى المُصلين فى المُصلى القبلى.





وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال حاصرت المصلين والمعتكفين فى المصلى القبلي، فيما أدى عشرات المصلين صلاة الضحى بشكل جماعى، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته. واستبقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين بإغلاق أبواب المُصلى القبلى بالسلاسل الحديدية، لتأمين الاقتحامات وحماية المقتحمين . وتأتى هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة "عيد نزول التوراة".

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