كوريا الجنوبية: أوكرانيا تطلب زيادة المساعدات بسبب أزمتها مع روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الحزب الحاكم فى كوريا الجنوبية لى جون سيوك، أن أوكرانيا تأمل فى الحصول على قدر كبير من المساعدات الطبية وغيرها من المساعدات من كوريا الجنوبية بسبب أزمتها الراهنة مع روسيا.





ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن رئيس حزب سلطة الشعب قوله خلال زيارته الحالية لأوكرانيا،إنه اجتمع مع مسؤولين من منظمات غير حكومية محلية فى مدينة لفيف بغرب أوكرانيا أمس وناقش سبل دعم اللاجئين الفارين من النزاع العسكرى.

وقال "إنهم يأملون فى الحصول على الكثير من المساعدة من المجتمع الكورى الجنوبى، ويطلبون على وجه الخصوص الإمدادات الطبية والمواد الغذائية التى يمكن تخزينها لفترة طويلة من الزمن".

ومن المتوقع أن يجتمع الوفد الكورى الجنوبى مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى خلال الزيارة، لكن التفاصيل ذات الصلة لا تزال غير معلنة لمخاوف تتعلق بالسلامة، ويقود لى وفد الحزب الذى يضم أيضا النواب كيم هيونج دونج، وبارك سيونج مين، وجيونج دونغ مان، وتاى يونج هو وهير إيونا.

وقبل مغادرته إلى أوكرانيا أمس الأول الجمعة، التقى لى بالسفير الأوكرانى لدى كوريا الجنوبية دميترو بونومارينكو، فى سول حيث أوضح نية الوفد لمعرفة الوضع على الأرض وإبلاغ النتائج التى توصل إليها إلى الرئيس الكورى الجنوبى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن فى وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضى القيام بعملية عسكرية فى أوكرانيا بسبب دونباس، حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين البلدين.