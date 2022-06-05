عاجل- بوتين يوجه تحذيرا جديدا للغرب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، "إذا حصلت أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى من الغرب، فإن موسكو ستهاجم مرافق لم تستهدفها من قبل".

وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا براجمات الصواريخ لا يغير شيئا على الأرض.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.