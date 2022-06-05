عاجل- مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الأمريكية، إن "إطلاق النار وقع عندما فتح مسلح النار على حشد من المحتفلين خارج الحانات فى مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخرين".

وأضافت الشرطة، أنه لم يتم بعد إلقاء القبض على أى مشتبه به. كما لم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.