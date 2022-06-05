بولندا تستقبل ما يقارب 4 ملايين لاجئ أوكرانى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت حتى الآن 3 ملايين و838 ألف لاجيء فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة، فى تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها (راديو بولندا) فى نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن نحو 23 ألفا و100 لاجيء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، مقابل 22 ألفا و300 لاجيء فى اليوم السابق عليه. يذكر أن بولندا كانت قد مررت فى شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

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