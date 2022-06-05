نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإسم| احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني 2022 بعد اعتمادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022، البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية، والتعرف على نتائج الطلاب الكترونياً بالإسم ورقم الجلوس، والتعرف على الدرجات الخاصة بكل المواد التي أدوا امتحاناتها، خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الإسماعيلية، هو أكثر ما يزيد عنه البحث حالياً بين جميع الطلاب بالشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، الذين يهمهم التعرف على نتيجتهم، خاصةً بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالفعل في معظم المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

يهم طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، التعرف على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية، وهو الموقع الإلكتروني المختص بعرض نتائج الطلاب بالمحافظة، خاصةً طلاب مرحلة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، من أجل الحصول على النتائج بصورة فورية وسهولة من خلال الموقع الإلكتروني، بدون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أن النتيجة سيتم اعتمادها خلال ساعات، لتصبح متاحة بعدها للطلاب وأولياء أمورهم للإستعلام عنها من خلال رابط البوابة الإلكترونية بالإسم ورقم الجلوس.

رابط البوابة الإلكترونية بمحافظة الإسماعيلية لنتيجة الشهادة الإعدادية

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022، قد شهدت حضور 28 ألف و750 طالب وطالبة، أدوا امتحاناتهم في 162 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية والمدارس بالمحافظة، حيث استمرت الإمتحانات لمدة أسبوع متصل بداية من 21 يونيو واستمرت حتى الخميس 26 من نفس الشهر.

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

انتهت بالفعل أعمال اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن انتهت المديرية التعليمية من أعمال الرصد والمراجعة والتصحيح للنتائج في الكنترولات، والتي روعي فيها معايير الدقة والحذر من أجل الحرص عل مصلحة الطلاب في التصحيح.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية الترم الثاني 2022، من خلال رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة بالإسم ورقم الجلوس، وذلك فور اعتمادها رسمياً من السيد المحافظ ونشرها عبر موقع البوابة الإلكترونية، ونوفر في “ثقفني” الرابط المباشر والسريع للحصول على النتيجة، بدون الحاجة للإنتقال لعدة روابط وهمية.