نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة اهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر sbis.hrsd.gov.sa وموعد نزول المعاشات قبل عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة اهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر sbis.hrsd.gov.sa وموعد نزول المعاشات قبل عيد الأضحى هذا ما نوضحه لكم، ولكن لا بد من التنبيه أولا إلى ما تم إعلانه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطويل مدة التقديم الإلكتروني للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي في آخر شهر أكتوبر القادم وتعمل الوزارة بالتنبيه شهريا عن ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي ومواعيد نزول الرواتب في الحسابات الخاصة بالمستحقين، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد موعد شهري ثابت لإيداع الرواتب الخاصة بالمعاش في أول كل شهر هجري بالإضافة إلى أنه يتم الإعلان شهريا عن مواعيد إيداع الرواتب للأفراد المستحقين الجدد وأيضا الذين تم إدراجهم في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

الاستعلام عن حالة اهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر sbis.hrsd.gov.sa

أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على إطلاق تنبيهات خاصة من خلال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتعديل وتجديد نظام الدعم الاجتماعي والقبول في الضمان الاجتماعي حتى يتم دخول أكبر عدد من الأفراد المستحقين فح منظومة الضمان الاجتماعي، وعملت الوزارة على تجديد المنظومة الاجتماعية من خلال نظام جديد للضمان الاجتماعي الذي جاء بالعديد من الامتيازات للأفراد المستحقين وليس فقط إيداع المنح المالية للمستحقين.

خدمات نظام الضمان الاجتماعي المطور وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تعمل الوزارة على تلقي فئات مجتمعية جديدة إلى منظومة الضمان الاجتماعي بخلاف الأفراد المستحقين بالفعل، وتتضمن المطلقات والسيدات الأرامل والسيدات التي فقدوا أزواجهم بالهجر أو الفراق والزوجات التي تعاني من إدمان أزواجها بالإضافة إلى الأفراد الذين لا يملكون وظيفة ثابتة وهذه هي الفئات المستحقة في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

يتم إتاحة فرص للتدريب والتأهيل للالتحاق بسوق العمل للأفراد المستحقين في نظام الضمان الاجتماعي المطور وأتاحت وحدات سكنية للأفراد الذين لا يقدروا على امتلاك شقة وذلك بمنحة تصل إلى 3000 ريال للأسرة.

موعد نزول راتب زي الحجة 1443 لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور

تعمل الوزارة على الإعلان عن موعد صرف المعاش كل شهر وذلك للأفراد الجدد والأفراد المستحقين بالفعل وقامت الوزارة بالأعلان عن موعد صرف المعاش لشهر ذي الحجة في الأول من الشهر القادم الموافق 30 يونيو 2022 وعندما يوافق تاريخ الصرف العطلات الرسمية تقوم ماكينات الصراف الآلي بصرف مبلغ المعاش إلى المستحقين.