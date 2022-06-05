نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الامتحانات الرسمية | السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثالثة “بغداد” pdf results iraq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج الامتحانات الرسمية الخاصة بالصف السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثالثة، والتي تم إعلان النتائج الخاصة بها منذ ساعات قليلة على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وتم نشر ملفات وكشوف المدارس التي يمكننا أن نستخرج من خلالها نتيجة الطالب بالاسم واسم المدرسة بكل سهولة، حيث طال انتظار طلاب تربية الرصافة الثالثة على النتائج، حيث تأخرت مقارنة بالرصافة الأولى، فتابعوا معنا اخواننا واخواتنا الطلاب في هذا المقال، لتعرفوا كامل التفاصيل، فتابع معنا.

نتائج السادس الابتدائي 2022 الرصافة الثالثة

وقد بدأت اختبارات الطلاب في تربية الرصافة الثالثة كأي محافظة أخرى بالعراق بيوم 19 مايو الشهر الماضي، وقد استمرت لمدة اسبوع حيث إن مواد الصف السادس الابتدائي ليس كثيرة، وقد انتهت بيوم 26 مايو 2022 بالنسبة لدارسي اللغة التركمانية، ويوم 25 مايو لغير الدارسين بها.

وزادت أسئلة الطلاب في التعليقات في موقع ثقفني، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كروبات التلكرام عن موعد نزول نتائج الامتحانات الرسمية بالرصافة الثالثة، وقد تم نشرها بالفعل صباح هذا اليوم، فتابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة استظهارها.

نتائج الامتحانات الرسمية

وسنتعرف معكم على الطريقة الرسمية والأفضل في استخراج النتيجة الخاصة بكم، وهذا عبر الرابط الوزاري الموثوق الخالي من الإعلانات المزعجة، وهذا كما سنتابع معكم، في الأسطر القادمة.

كما وقد تابعنا أيضا نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظة ذي قار، فتابع القراءة.

رابط نتائج السادس ابتدائي 2022 الرصافة الثالثة

ويمكنك استخراج كشف المدرسة الخاص بك بالخطوات التالية، فتابع معنا بتركيز:

اذهب إلى اللينك الوزاري الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية epedu.gov.iq.

ثم اضغط على اخبار الوزارة.

ومنها ستضغط على اخبار وزارة التربية.

ستنتقل إلى صفحة الأخبار.

انزل قليلا حتى تجد خبر ظهور نتائج الرصافة الثالثة.

ستجد مرفق مع الخبر لينك درايف اضغط عليه.

سينتقل بك إلى ملف الكشوفات.

اختر كشف المدرسة الخاصة بك.

ابحث في كشف المدرسة عن اسم الطالب أو رقمه الامتحاني.

ستجد نتيجة الطالب.

وفي حالة اذا وجدت أية صعوبات في عملية استخراج النتيجة فلا تقلق، وقم بكتابة اسمك واسم مدرستك بشكل صحيح في خانة التعليقات، وسنستخرج لك النتيجة، فتابع معنا التعليقات وهذا المقال أولا بأول سيدي المتابع.