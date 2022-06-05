مصرع 34 شخصا وإصابة أكثر من 300 جراء حريق في بنجلادش

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 10:29 صباحاً - لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم من جراء حريق لا يزال مشتعلا أدى إلى انفجار كيميائي ضخم اليوم الأحد في منشأة لتخزين مستوعبات الشحن في بنجلادش، وفق مسؤولين.

والحصيلة مرشّحة للارتفاع نظرا إلى أن عدد المصابين تخطى 300 شخصا، بعضهم في حال خطرة.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثا لم يتم انتشالها بعد في المنشاة الواقعة قرب ميناء شيتاغونغ الجنوبي الكبير.

ويعمل مئات من عناصر الإغاثة على إخماد الحريق الذي اندلع ليل السبت في سيتاكوندا، على بعد نحو 40 كلم من شيتاجونج، حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء الصحفيين.

وقال كبير الأطباء في المنطقة الياس تشودري في تصريح لوكالة فرانس برس إن حصيلة الضحايا بلغت 34 قتيلا وأكثر من 300 مصاب.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء صحفيين عدة كانوا يغطّون الحدث عبر خاصية البث المباشر على فيسبوك.

وقال أحد المتطوعين للصحفيين: “لا تزال هناك جثث في الأماكن التي طالها الحريق.. شاهدت ما بين ثماني وعشر جثث”.

وقال قائد الشرطة المحلية في شيتاجونج أنور حسين في تصريح لوكالة فرانس برس إن بين المصابين 40 عامل إطفاء على الأقل و10 شرطيين، مشيرا إلى ان حصيلة القتلى تضم 5 عمال إطفاء.