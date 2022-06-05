ارتفاع حصيلة ضحايا اندلاع حريق فى مستودع حاويات ببنجلاديش لـ28 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء يكافحون من أجل السيطرة على الحريق الذى بدأ قبل ساعات وتسبب أيضا فى إصابة أكثر من 100 شخص، مشيرة إلى النيران اندلعت فى مستودع "بى إم إنلاند كونتينر" بعد وقوع انفجارات فى حاوية مليئة بالكيماويات.
وأضافت الشبكة الأمريكية أنه لم يتسن تحديد سبب الحريق على الفور فى المستودع الذى يقع فى مدينة "شيتاجونج" الكائنة على بعد 216 كيلومترا (134 ميلا) جنوب شرق العاصمة دكا.
وكان ماين أودين مدير عام جهاز الإطفاء والدفاع المدنى ببنجلاديش قد صرح فى وقت سابق بأن ما لا يقل عن 5 من رجال الإطفاء سقطوا بين القتلى بينما يتلقى نحو 15 آخرين العلاج جراء إصاباتهم بحروق متفاوتة.
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