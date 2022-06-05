مصرع طيارين اثنين إثر تحطم طائرتهما بسبب عطل فنى شمال الأردن

جدة - نرمين السيد - لقى طيارين اثنين مصرعهما فى تحطم طائرتهما بسبب عطل فنى خلال عملية تدريب شمال الأردن.



جدة - نرمين السيد - لقى طيارين اثنين مصرعهما فى تحطم طائرتهما بسبب عطل فنى خلال عملية تدريب شمال الأردن. جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الحدث، دون تفاصيل.

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