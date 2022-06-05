البيان الإماراتية: أبوظبى تسعى لتحقيق الحياد المناخى بحلول 2050

جدة - نرمين السيد - أكدت صحيفة البيان الإماراتية، أن أبوظبى تسعى لتحقيق الحياد المناخى وخفض الانبعاثات بحلول 2050، ما جعلها أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخى.





وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " نموذج عالمى رائد"، أن الإمارات تولى ملف المناخ والبيئة أهمية بالغة، عكسته تلك الجهود الضخمة، التى بذلتها، وما حققته من إنجازات مهمة فى هذا المجال، بدءا بسن التشريعات، مرورا بإنشاء المحميات والتوسع فيها، وانتهاء بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وإكثارها وإعادة توطينها فى مناطق انتشارها الطبيعى. وأشارت إلى أن الإمارات حققت مكاسب كبيرة فى تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة والبرنامج الوطنى لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وإصدار مجموعة مهمة من الأنظمة الخاصة بالمواصفات القياسية الوطنية الملزمة، لتشجيع اقتناء الأدوات المرشدة لاستهلاك الطاقة وتطبيق نظام الشرائح "التعرفة التصاعدية" على استهلاك المياه والكهرباء منذ سنوات، وتنفيذ برنامج وطنى طموح وواسع النطاق لتحويل المركبات، التى تعمل بوقود إلى الغاز الطبيعى المضغوط.

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