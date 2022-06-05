عمدة موسكو يوقع اتفاقية تعاون مع رئيس وزراء لوجانسك

جدة - نرمين السيد - وكشف عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، فى تصريحات له عن خطط لإعادة إعمار مدينة لوجانسك واستعادة الحياة الطبيعية بها. وأضاف أن "موسكو ستقدم مساعدات إنسانية وستسهم فى ترميم البنية التحتية الاجتماعية والهندسية لمدينتى لوجانسك ودونيتسك، كما وقعنا اتفاقيات لتطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية مع سلطات لوجانسك". وقال "لقد وضعنا الخطط لإعادة إعمار لوجانسك وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وذلك عن طريق ترميم المدارس والمستشفيات والمبانى السكنية"، مؤكدا أن موسكو ستساهم فى إصلاح أنابيب الغاز وشبكات المياه والكهرباء والطرق، معربا عن ثقته فى نجاح العمل المشترك مع حكومة لوجانسك بفضل دعم السكان.

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