وزير الدفاع الأوكرانى يعلن توقعاته بشأن موعد انتهاء الحرب مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن الوزير قوله خلال منتدى (جلوبسيك) للأمن الدولى فى العاصمة السلوفاكية براتيسلافا "من المستحيل حاليا التنبؤ بوقت انتهاء الحرب، لكن توقعاتى المتفائلة تشير إلى أن من الواقعى أن يحدث ذلك هذا العام".

وحذر ريزنيكوف من أن الدور سيأتى على بولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وغيرها، ومن ثم "يجب علينا إيقاف روسيا وردعها فى المستقبل"، بحسب الوكالة.