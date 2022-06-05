العالم اليوم - صدمة في العراق.. نهاية أليمة لأحد أبطال "الجيل الذهبي"

انتم الان تتابعون خبر صدمة في العراق.. نهاية أليمة لأحد أبطال "الجيل الذهبي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 10:22 صباحاً - نهاية مأساوية تلقاها أحد أبطال المنتخب العراقي الذين حققوا بطولة كأس آسيا 2007، بعد أن تعرض لهجوم وضرب مبرح في شوارع بغداد.

وتوفي الأحد النجم العراقي السابق حيدر عبد الرزاق، في مستشفى الجملة العصبية في العاصمة العراقية بغداد، متأثرا بجراحه.

ووفقا لمصادر عراقية، تعرض عبد الرزاق لضرب مبرح على أيدي مجهولين في بغداد، الثلاثاء الماضي.

وأشارت الفحوص الطبية إلى تعرض اللاعب الدولي السابق إلى شرخ بالجمجمة ونزيف داخلي.

وقالت مصادر مختلفة إلى أن المعتدين ينتمون لميليشيات مسلحة، وأن الخلاف كان حول ساحة كرة قدم مستأجرة، ولم تتأكد تلك المعلومات حتى الآن.

وكان حيدر عبد الرزاق جزءا من "الجيل الذهبي" للمنتخب العراقي، الذي حقق المركز الرابع في مسابقة كرة القدم بأولمبياد أثينا 2004، وأحرز كأس آسيا 2007.