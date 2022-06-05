نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية : الأردن أساس الاستقرار في المنطقة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 5 يونيو 2022 10:09 صباحاً - دوت الخليج :- قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، إن الأردن يلعب دورا مهما في المنطقة المضطربة، وهو أساس الاستقرار فيها، وشريك مهم جدا وحقيقي للاتحاد الأوروبي ، وفق المملكة .

واستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني بوريل، عقب الاجتماع الرابع عشر الذي عقده مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في منطقة البحر الميت.

وتحدث بوريل عن نقاشات سياسية مع الملك "مثيرة للاهتمام حول دور الأردن في الشرق الأوسط".

وبشأن التعاون مع الأردن قال بوريل: "لدينا الكثير معا، وبالتأكيد يجب أن نفعل المزيد" وأشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والمجتمع في الأردن بنحو 3 مليارات يورو في السنوات السبعة الماضية، وكذلك التمويل الإضافي خلال جائحة كورونا.

ولدى الاتحاد الأوروبي مؤخرا 25 مليون يورو؛ لدعم الشعب الأردني لمواجهة الأزمة الغذائية، بحسب بوريل.

لكن في 2022 هناك جائحة كورونا وحرب في أوكرانيا، وسيواجه العالم أزمات جوع، وفق بوريل الذي أكد أهمية العمل المشترك.

وعبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن رضاه عن اتفاقية الشركة مع الأردن، وتعهد ببذل المزيد بعد المصادقة على مجموعة أولويات خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وتعهد بدعم الأردن الذي يعاني من شح مياه، وقال :"سنساعدكم بالحصول على المياه من البحر".

وتخلل الاجتماع في البحر الميت توقيع وتبني وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام الخمسة المقبلة، وتعتبر المملكة أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي تستكمل المفاوضات حول الوثيقة.