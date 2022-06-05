نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Link”موقع وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني المربع الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022، تستعد لكي تقوم بالإعلان الرسمي عن نتائج الطلاب الكويت الابتدائي في كل المدارس. فجميع الطلاب في الوقت الحالي والأولياء أيضا يستعلمون عن أسماء المدارس التي رفعت النتائج، ولكن لحد الساعة لم يتم توضيح موعد نتائج الطلاب الابتدائي، وكانت امتحانات الطلاب قد بدأت في آخر أسبوع من شهر مايو الماضي، ومن المترقب أن تقوم وزارة التربية الكويت برفع كل النتائج التي تحصل عليها الطلاب حسب المدارس في كل المناطق على موقع نتائج الطلاب في الكويت، كما نذكر لكم بأنه يوجد هناك موقع آخر لعرض النتائج، وهو موقع المربع الالكتروني، ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة بواسطة الرقم المدني عن نتائج الطلاب 2022 بعد رفعها، في هذا المقال ستتعرفون على كل تفاصيل موضوع نتائج وزارة التربية التي ستتاح قريبا، تابعوا معنا.

وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022

تستعد وزارة التربية نتائج الطلاب الابتدائي الكويت 2022 للإعلان في الساعات القليلة القادمة عن نتائج الطلاب الابتدائي. ومن أجل الحفاظ على سلامة كل الطلاب اعتمدت الوزارة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات، وقد أدى الطلاب الاختبارات دون أي مشاكل تذكر، وبلغ عدد المتقدمين 150 ألف طالب، والآن لم يبق سوى ظهور نتائج الابتدائي في الفترة التي تحددها وزارة التربية الكويت، ويكون الاستعلام باتباع ما يلي:

أولا: يجب على الطالب أو ولي الأمر أن يقوم بالدخول إلى رابط وزارة التربية نتائج الطلاب على الإنترنت ثانيا: في الخطوة الموالية، يتعين عليه أن يقوم بالضغط على نتائج الطلاب الكويت ٢٠٢٢ ليتمكن من التعرف على درجاتهم. ثالثا: يتوجب على الطالب أن يحدد المرحلة التي ينتمي لها، ويختار الصف نتائج الابتدائي 2022. يدرج الرقم المدني في المكان المخصص له. آخر خطوة يقوم بها المستعلم هي الضغط على زر البحث، وستظهر له الدرجة التي تحصل عليها في الامتحانات.

نتائج الابتدائي موقع المربع

بالإضافة إلى الطريقة السابقة يمكن للطلاب التعرف على نتائجهم من خلال موقع المربع. بحيث يقوم الطالب أو الولي بالدخول لموقع المربع الالكتروني التابع لـ موقع وزارة التربية. وينقر الطالب أو وليّه بعدها على خيار نتائج الطلاب 2022 الفصل الثاني. كما هو الأمر بالنسبة لموقع الوزارة يكتب الرقم المدني، وآخر خطوة هي النقر على زر الاستعلام عن نتائج طلاب وزارة التربية الكويت.

قريبا ستنتهي اللجان من تصحيح كل أوراق الطلاب في الكويت بعدها ستعرض في moe.edu.kw وزاره التربية في كل المراحل بشكل إلكتروني. واستحدثت الوزارة الطريقة الإلكترونية لعرض نتائج الطلاب من أجل مواكبة التطور التكنولوجي في ميدان التعليم. كذلك تسعى لتسهيل الأمور على كل من الأولياء والطلاب الذين يريدون الحصول على نتائج طلاب كويت الابتدائي.

نتائج الطلاب 2022 الابتدائي

اسماء المدارس التي رفعت النتائج من الكلمات التي يبحث عنها من يريدون الاطلاع على نتائج الطلاب الكويت. فمثلا منطقة حولي بها العديد من المدارس الابتدائية، نذكر لكم منها: مدرسة عبد الله بن كثير للبنين، وأيضا مدرسة الامة الابتدائية للبنات، مدرسة حومة للبنات كذلك، وجاسم محمد الإبراهيم للبنين، والرديفة للبنات، وأخر مدرسة نذكرها لكم هي مدرسة أنجفة، ويتم عرض النتائج فيها كلها بالتتابع.

بالإضافة إلى ذلك، لا ننسى أن نذكر لكم أسامي المدارس الابتدائية المتواجدة في منطقة التربية الخاصة. والتي ستعلن قريبا عن نتائج الطلاب 2022 الابتدائي، وهي مدرسة النور والرجاء المتوسطة هذه مدارس للبنات. أما مدارس البنين فهي مركز الرجاء لمحو الأمية، ومدرسة الرجاء الابتدائية للبنين، وكل هذه المدارس المذكورة ستعرض نتائجها وزارة التربية في الكويت فور توفرها على الموقع أولا.

المدارس التي رفعت النتائج

لا يزال الطلاب يبحثون عن المدارس التي رفعت النتائج في الكويت بعد اعتمادها. ونذكركم بنه لحد السعا لم تعتمد هذه المدارس نتائج الطلاب الكويت، ومن بين مدارس مبارك الكبير هناك مدارس للبنين والبنات أيضا. ومنها نذكر لكم مدرسة الخندق للبنين، ومدرسة الحسن بن الهيثم. أما مدارس منطقة الأحمدي نذكر لكم مدرسة أحمد عيسى السعد للبنين، ومدرسة محمود شوقي الأيوبي الابتدائية أيضا للبنين.

موقع نتائج الطلاب

في منطقة الفروانية أيضا هناك عدة مدارس ستعرض نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت. منها مدارس للبنين ومدارس للبنات، وهي مدرسة أم رومان الابتدائية، مدرسة زينب بنت أبي سلامة، مدرسة الأندلس، هذه مدارس للبنات فقط، أما فيما يخص مدارس البنين فهي كما يلي: مدرسة عقبة بن عامر، عبد القادر الحمود، الشيماء بنت الحارث، زيد بن حارثة، ومدرسة شملان بن علي وأخيرا مدرسة غازي عبد الرحمان القصيبي.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقال وزارة التربية نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني. ولا بد من التنويه لكل من ينتظرون نتائج الطلاب الابتدائي 2022 الكويت بأنها ستظهر في كل المناطق منها الجهراء والأحمدي ومبارك الكبير ومحافظة الفروانية وحولي والعاصمة. وهذه هي أهم أسامي المحافظات الكويتية التي ستعلن قريبا عن نتائج طلاب وزارة التربية الكويت.