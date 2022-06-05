روسيا تعلن تدمير 90% من وحدات القوات الأوكرانية فى سيفيرودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة اليوم الأحد ـ أن كييف أمرت قواتها بتفجير حاويات بها أكثر من 100 طن من الملح الصخرى وحمض النيتريك فى مصنع أزوت عند الانسحاب من سيفيرودونيتسك لإعاقة تقدم القوات الروسية. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قوات كييف تستخدم المنازل والمدارس وروض الأطفال ومرافق البنية التحتية المدنية الأخرى لأغراض عسكرية.

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