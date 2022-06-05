ماكرون يثير غضب أوكرانيا بسبب حديثه عن روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى مقابلة نشرتها صحف السبت: "يجب ألا نهين روسيا حتى نتمكن فى اليوم الذى يتوقف فيه القتال من إيجاد سبيل للخروج بالوسائل الدبلوماسية.. أنا مقتنع بأن دور فرنسا هو أن تكون قوة وسيطة".

ورد وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، على تصريحات ماكرون قائلا إن: "الدعوات لتجنب إهانة روسيا ليست سوى إهانة لفرنسا ولكل دولة أخرى تطالب بذلك، لأن روسيا هى التى تهين نفسها. من الأفضل لنا جميع التركيز على كيفية إيقاف روسيا عند حدها. هذا سيؤدى لإحلال السلام وإنقاذ الأرواح".

وسعى ماكرون للحفاظ على نافذة حوار مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، منذ الهجوم الروسى الذى بدأ فى 24 فبراير الماضى، كما يتحدث مع نظيره الروسى بانتظام منذ الحرب ضمن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جادة بين كييف وموسكو، غير أنه لم يحقق نجاحا ملموسا حتى الآن.

وتعرض موقفه للانتقاد مرارا من بعض الشركاء فى الشرق ودول البلطيق فى أوروبا والذين يرون أنه يقوض الجهود المبذولة لدفع بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.