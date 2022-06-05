أوكرانيا: انفجارات عدة تهز العاصمة كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 08:22 صباحاً - قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات عدة هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وكتب كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليجرام “انفجارات عدة وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة… الخدمات تعمل بالفعل في الموقع. مزيد من المعلومات التفصيلية (سيُكشف عنها)- لاحقا”.

ورأى شاهد من رويترز الدخان يتصاعد في سماء المدينة بعد الانفجارات.

كانت صفارات الإنذار قد دوت في وقت سابق في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقة كييف.