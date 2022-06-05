جدة - نرمين السيد - وقال عمدة كييف فيتالى كليتشكو على تليجرام إن هناك "بعض الانفجارات فى منطقتى دارنوتسكى ودنيبروفسكى فى كييف. الخدمات تعمل بالفعل فى الموقع. معلومات أكثر تفصيلا فى وقت لاحق". وقال صحفى فى شبكة "سى إن إن" شاهد آثار الانفجارات إن أحدها كان شمال شرق كييف تسبب فى تصاعد عمود كثيف من الدخان إلى السماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقوع عدة انفجارات حول العاصمة الأوكرانية كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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