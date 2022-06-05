مياه الأمطار تغمر شوارع ميامى فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأكدت أنه "يتم إجلاء السيارات من منطقة الفيضانات"، مشيرة إلى أن "السلطات نصحت السكان بعدم التنقل فى الشوارع أثناء الطقس السيئ". وتابعت: "أحوال الطرق أصبحت الآن فى غاية الخطورة"، وأن "العديد من الطرق فى ميامى لا يمكن الوصول إليها".

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