العالم اليوم - انفجارات عدة تهز كييف.. ومعركة مستعرة في سيفيرودونيتسك

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 07:18 صباحاً - قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن انفجارات عدة هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، فيما تحاول القوات الأوكرانية "استعادة السيطرة التامة" على مدينة سيفيرودونيتسك.

وكتب كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليغرام: "انفجارات عدة وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة. الخدمات تعمل بالفعل في الموقع".

كانت صفارات الإنذار قد دوت في وقت سابق في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقة كييف.

معركة سيفيرودونيتسك

وفي السياق، أعلن أولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيتسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا أن القوات الأوكرانية تحاول "استعادة السيطرة التامة" على المدينة.

وقال ستريوك إن القوات الروسية "حققت بعض النجاحات" و"تمكنت من دخول المدينة والاستيلاء على قسم كبير (منها) وقسمتها إلى اثنين. لكن عسكريينا تمكنوا من إعادة الانتشار وبناء خط دفاعي. حاليا، نقوم بكل ما هو ممكن لاستعادة سيطرة أوكرانيا التامة" على المدينة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الوحدات العسكرية الاوكرانية تنسحب من سيفيرودونيتسك بعدما "تكبدت خسائر كبيرة خلال المعارك" نحو مدينة ليسيتشانسك المجاورة.

وأوضح ستريوك أن "الوضع بالغ الصعوبة. نبذل ما في وسعنا لصد العدو عن المدينة. معارك الشوارع مستمرة في موازاة قصف مدفعي منتظم".

وأضاف أن "قواتنا المسلحة واثقة بأنها ستنجح" في استعادة السيطرة على المدينة.

من جهتها، أوردت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن "المعارك متواصلة للسيطرة التامة على سيفيرودونيتسك".

والهدف المعلن للقوات الروسية هو السيطرة على كامل حوض دونباس الذي يضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لموسكو جزئيا العام 2014.