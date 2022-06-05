نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٢ بالاسم ورقم الجلوس مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة البوابة الإلكترونية، إمكانية استعلام طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي عن نتيجة الترم الأول 2022 برقم الجلوس، وذلك بعد اعتماد النتيجة ونهاية أعمال التصحيح والتجميع والمراجعة التي تجرى على قدم وساق، قبل أن يتم عرضها على اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، من أجل التوقيع عليها، وإعلان ظهورها رسمياً على الموقع الإلكتروني، وبدورنا في موقع “ثقفني” سوف نتابع معكم أخر تطورات وموعد ظهور نتيجة إعدادية البحيرة ٢٠٢٢ وكيفية أستخراج درجات المواد والمجموع الكلي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ٢٠٢٢

يزداد الترقب يوماً بعد الآخر، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالبحيرة، خاصة مع دخولنا الأسبوع الثاني على أعمال الرصد والمراجعة، حيث لن تفصلنا سوى ساعات قليلة على قرار اعتمادها منقبل المحافظ، وسنتابع معكم تفاصيل ونسب النجاح والرسوب وترتيب الإدارات التعليمية مثل دمنهور، رشيد، أدكو، المحمودية، كوم حمادة، إيتاي الباروود، كفر الدوار، شبراخيت، وغيرها، حيث تعتبر محافظة البحيرة من أكثر المحافظات التي تحقق نسب نجاح مرتفعة في السنوات الأخيرة، ويأمل القائمون على العملية التعليمية في المديرية في الاستمرار على ذلك التحدي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالبحيرة 2022

من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 سيكون خلال أيام، ولم يحدد التاريخ باليوم، لكنه سيكون قبل منتصف الأسبوع الحالي، مؤكداً أن أعمال تصحيح ورصد الدرجات وصلت إلى مرحلة الكنترول، وفي انتظار اعتمادها رسمياً ورفعها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاحقاً.

نتيجة ثالثة إعدادي البحيرة 2022

وقبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، يرجى العلم أنه تقدم إلى امتحانات 3 إعدادي بالمحافظة عدد ١٢١ ألف و ٤٨٧ طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات فى ٦٥١ لجنة امتحانية على مستوى ١٨ إدارة تعليمية تابعة للمحافظة، والتي استمرت حتى الخميس 19 مايو الماضي، هذا بخلاف طلبة وطالبات الإعدادية المهنية، وستكون النتيجة متاحة للاستعلام من خلال الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس، أو من خلال مللفات كشوفات بالاسم سيتم تضمينها لاحقاً من موقع “فيتو” أو اليوم السابع”، للحصول على بيان الدرجات على اسم الطالب.