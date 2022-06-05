نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية برقم الجلوس والاسم موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدو ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية سيكون متاحاً برقم الجلوس والاسم خلال ساعات، حيث يتم تجهيز درجات الطلاب وأوائل الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية تمهيداً لاعتماد النتيجة ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم، بعدما أعلنت الدكتورة أماني قرني، وكيل الوزارة بالمحافظة، أن أعمال مراجعة التصحيح بدأت نهاية الأسبوع الماضي، ويتم متابعة الأعمال بشكل دوري تمهيداً لإعلان نتائج الطلاب، والخروج بنتائج لا تحتمل الخطأ ،، وسنوفر لكم طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية من خلال خطوات سهلة بالأسفل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية ٢٠٢٢

قبل توفير لينك استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2022، نوهت قرني في تصريحات إعلامية لموقع “اليوم السابع” في وقت سابق، أن مديرية التربية والتعليم تعمل حسب الجدول الزمني الموضوع، من أجل الوصل إلى أكبر قدر من الدقة المتناهية في حساب درجات الطلاب قبل اعتماد النتيجة، حيث أكدت أنه لا يوجد أي تأخير قبل إعلانها، وتم العمل على قدم وساق خلال الساعات الماضية في اللجان الخاصة برصد الدرجات من أجل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في اقرب وقت متاح.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية 2022

هذا وأوضحت سيادتها موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع الحالي، وذلك بعدما انتهت أغلبية أعمال الرصد والمراجعة، وذلك بعد أيام قليلة من نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظات، حيث كانت امتحان المنوفية والتي بدأت السبت 21 مايو، عندما تقدم حوالي 83 ألف و 839 طالب وطالبة في جميع المدارس التابعة لإدارات شبين الكوم، منوف، قويسنا، تلا، الشهداء، السادات وغيرها، أمام أكثر من 400 لجنة تم تأمينها بشكل جيد بمشاركة أكثر من 14 اتلف مراقب، دون حالات غش جماعية تم رصدها.

مديرية التربية والتعليم المنوفية

تستعد البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية خلال ساعات، لرفع نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية، ومنح الطلاب إمكانية الحصول عليها برقم الجلوس من خلال رابط مديرية التربية والتعليم، ويمكنكم ذلك فور اعتمادها رسمياً. بعد إدخال رقم الجلوس، والضغط على “إظهار النتيجة” للحصول عليها وتدوينها لديكم، وبموجبها ستحصلون على المجموع الكلي وكامل الدرجات الخاصة بالطالب أو الطالبة في جميع المواد التي أدوا فيها امتحان الفصل الدراسي الثاني.