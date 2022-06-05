نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن.. نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022، حيث يستطيع جميع طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الطلاب والطالبات لامتحانات الدور الأول في دولة العراق حسب محافظة كل طالب وطالبة، حيث يتطلع الجميع لمعرفة النتائج لنهاية الترم الأول 2022، فيحلم كل طالب بدرجات عالية ومرتفعة في جميع المواد الدراسية التي قام بأداء الامتحان بها، ولذلك يكثر البحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب للصف السادس الابتدائي في المحافظات العراقية للترم الأول 2022 عبر مواقع البحث.

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022

سارت الامتحانات في كافة محافظات دولة العراق بشكل آمن ومنظم، حيث تمت الامتحانات وفق لجان الإشراف الإداري والتعليمي، والتوجيه المدرسي، وتم تنظيم الطلاب بأرقام جلوسهم واسمائهم أبجديا، حيث قد تم ما يلي:

قام طلاب الصف السادس الابتدائي للترم الأول 2022 بأداء امتحاناتهم بشكل منسق، وتم حضور الطلاب إلى المدرسة وتم الامتحان بشكل ورقي، وقامت لجان المراقبة بالبحث والتفتيش والإشراف والمتابعة لتيسير الامتحانات بأكملها، ثم بعد انتهاء الامتحانات قامت لجان التصحيح والمراجعة بالمدرسة بالقيام بالمهام الرئيسية، حيث تم التصحيح بشكل كامل، وتم إعطاء التقرير النهائي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية لكل مدرسة ابتدائية في كافة محافظات العراق.

كما توفر الوزارة من خلال موقعها طريقة الاستعلام الإلكتروني، وطباعة النتائج في الحال، كل الطلاب الناجحين سينتقلون إلى المرحلة الإعدادية بعد أداء امتحان الترم الثاني، كل الطلاب الراسبين في الترم الأول، أمامهم فرصة لتعويض ما فقدوه من درجات في الترم الثاني، وفي حالة الرسوب الكلي، سيعد الطالب امتحان المادة مرة أخرى في فصل الصيف نتمني لجميع الطلاب النجاح

خطوات الحصول علي نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول بالعراق

يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2022 الترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية: