نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حج سلطنة عُمان hajj.om استحقاقات الفرز الآلي وأسعار حملات السفر حسب تويتر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حج سلطنة عُمان hajj.om بإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطنة عن انتهاء الفرز الآلي للمسجلين بالوزارة منذ إغلاق باب التسجيل بالشهر الماضي، وقد قامت الوزارة بالاتفاق مع وزارة الحج والعمرة في الملكة العربية السعودية لتنظيم السفر والإقامة بالمملكة للحجاج العمانيين، كما أعلنت الوزارة أسعار باقات السفر البري والجوي وفق ما يكون على المقبولين اتباعه في الفترة التي تقوم الوزارة بإقرارها.

نتائج حج سلطنة عُمان hajj.om استحقاقات الفرز الآلي وأسعار حملات السفر حسب تويتر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

في منصة تويتر الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت الوزارة انتهاء الفرز الآلي لأسماء المسجلين بالوزارة والذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني في الموقع المخصص، وقد توافد للتسجيل في الموسم الجديد 1443 الآلاف من المواطنين، من أصحاب الجنسية العمانية أو المقيمين على أراضي السلطنة، وقد قامت الوزارة بالتشديد على القوانين والشروط الخاصة بالفرز والتسجيل.

السماح بالحجز الإلكتروني والنسبة المخصصة لسلطنة عُمان

بعد الاتفاق مع المملكة العربية السعودية قام مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتفحص الأماكن التي تقرر إقامة الحجاج من السلطنة فيها، وتم تحديد باقات الحج البري والجوي، وتقوم الشركات السياحية العمانية بطرح أسعار السفر وأداء الفريضة وفق باقاتها المقررة، وبعد الاتفاق التام مع المملكة أقرت سفر 45% من أعداد الحجاج بالأعوام السابقة مخصصين بالسلطنة، وعلى هذا تم فتح باب التسجيل الإلكتروني وإقرار الشروط والتي يكون من أهمها القة البدنية على أداء الفريضة والحج للمرة الأولى، كما يكون من حق المقبولين ثلاثة أيام ليتم فيهم الاتفاق مع الشركات السياحية لتحديد الباقة التي سيقوم المقبولين باتباعها، وإلا تعتبر النتائج لاغية.

الاستعلام عن نتائج فرز الحج في سلطنة عُمان واستحقاق المنح