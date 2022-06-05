نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .. لينك استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اليوم السبت، عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي “الشهادة الإعدادية” 2022 الترم الثاني، حيث أشارت أن أعمال رصد ومراجعة درجات امتحانات الإعدادية أوشكت على النهاية، وأنه سيتم إعلان نتيجة نهاية العام الدراسي 2021-2022 خلال ساعات، من عرضها على السيد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في حضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف من القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وفور إعلانها سيتم رفع كشوفات أسماء الناجحين وأوائل إعدادية القليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم، وسنضمن لكم في موقع”ثقفني” لينك الاستعلام واستخراج النتائج بالاسم ورقم الجلوس بالأسفل.

مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية

يوفر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رابط استخراج نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس إلكترونياً بدون الحاجة للتوجه إلى المدرسة التابع لها، في حين سيوفر كشوفات بالاسم لمعرفة نتيجة إعدادية القليوبية عبر مواقع “فيتو”، ا”اليوم السابع”، وسنقوم بدورنا فور إعلان النتيجة بتضمين روابط الكشوفات وطريقة الحصول عليها بسهولة من خلال لينك مباشر، ولكن في حال رغبت في الاستعلام عنها برقم الجلوس، توجه إلى االخطوات التالية:

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

تعتبر نتيجة ثالثة إعدادي ٢٠٢٢ في جميع محافظات مصر، هي الشغل الشاغل لعدد كبير من الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية في الساعات المقبلة، حيث ظهرت نتيجة إعدادية القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والجيزة وعدد من المحافظات الأسبوع الماضي، وينتظر ظهور باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة، ومنها نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، والتي يترقب مئات ألاف الطلاب في شبرا وطوخ، والقناطر الخيرية، والخصوص، والخانكة، وقليوب وغيرها من الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ومرّت امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع اللجان التابعة إلى مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية دون وجود أي مشاكل كبيرة، وبدون ضبط أي حالات غش جماعية، حيث نجحت المديرية في الوصول بالعملية إلى أقصى درجات الأمان، وواصلت ذلك من خلال اللجان الرقابية على تصحيح ورصد درجات أوراق امتحانات الطلاب في الساعات القليلة الماضية.