نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “FastLink”.. رابط استخراج نتائج التوجيهي 2021-2022 الأردن عبر موقع tawjihi jo وزارة التربية والتعليم الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر محركات البيج في هذا التوقيت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الامور في جميع أنحاء الأردن للتعرف على نتائج امتحانات التوجيهي 2022، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم الاردنية عن التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام لجميع طلاب التوجيهي في الأردن بكافة المحافظات، وهي الامتحانات التي تمثل أهمية كبيرة في تحديد مصير الطلاب للالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة في الأردن في العالم الذي يليه، وسوف نوفر من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن الكترونيا.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في الأردن

وقد كانت وزارة التربية والتعليم الأردنية قد ألنت في وقت سابق طرح الجدول الامتحاني الخاص بإنطلاق امتحانات طلاب التوجيهي في جميع المحافظات الأردنية 2022، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم أنها تم اجراؤها في اطار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الهامة التي تتطلب الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك سير الامتحانات على أكمل وجه بناء على ضوابط الوزارة، وقد تبدأ اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب فور الانتهاء من اداؤها كما هو معتاد كل عام، والتي تتم من خلال مراكز ولجان مختصة في ذلك.

الاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2022 في الأردن

وفي اطار تسهيل الكثير من الخدمات التعليمية على الطلاب في جميع أنحاء الأردن، فقد أطلقت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط مباشرة يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب بشكل عام وبشكل خاص امتحانات التوجيهي هذا العام 2022، ليتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وإدخال كافة بيانات الطالب بشكل صحيح.

كيفية استخراج نتيجة التوجيهي في الأردن 2022

ويمكن لآلاف الطلاب في الأردن الاستعلام الكترونيا عن نتيجة التوجيهي في الأردن من خلال الموقع الرسمي المخصص، والذي قد جاء على النحو التالي.