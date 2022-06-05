نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية ٢٠٢٢ برقم الجلوس والاسم موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُمثل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس أهمية لا نظير لها، لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، حيث بات موعد ظهور نتيجة إعدادية القليوبية أقرب من أي وقت مضى، خاصة بعدما انتهت أعمال رصد ومراجعة درجات المواد، وكذلك أعمال التصحيح في اللجان المخصصة لها، قم أن يتم عرضها على اللواء عبد الحميد الهجان من أجل اعتماد نتائج الترم الثاني “نهاية العام” والحصول على درجات جميع المواد في الإدارات التعليمية التابعة لها، حيث سيتم توفير الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية ٢٠٢٢

وقبل إعلان نتيجة إعدادية القليوبية بالاسم، أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على ضرورة مرعاة الدقة المتناهية في العمل لخدمة مصلحة الطلاب، وعدم التعجل في تصحيح الأوراق ومراجعتها جيداً قبل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، في ظل انتظار وترقب كبير من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، ونوه سيادته على ضرورة ألتزام رؤساء اللجان والحجرات بالتعليمات مشدداً علىضرورة عدم اصطحاب التليفون المحمول، وذلك تنفيذا لتعليمات الأمن التي تم عرضها سابقاً على القائمين على العملية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية ٢٠٢٢

وعلى ضوء ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، شدد مدير التعليم بالمحافظة، على ضرورة تحقيق معدل التباعد بين الأعضاء في حجرات التصحيح، كما أثنى على أداءهم والجهد الذين يبذلوه من أجل الخروج بأفضل أداء أثناء أعمال المراجعة، حتى يحصل كل طالب وطالبة على حقه كاملاً، موضحاً أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير وفقاً للمخطط الزمني الموضوع من قبل الإدارة، وأن كراسات الإجابة يتم مراجعتها وفقاً للمعايير الموضوعة سلفاً.

مديرية التربية والتعليم القليوبية ٢٠٢٢

سنوفر لكم لينك ورابط مباشر للحصول على نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم من البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع مديرية التريبة والتعليم بالقليوبية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

وتضم مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عدد كبير من المدارس في الإدارات التعليمية التابعة لها، منها إدارة طوخ التعليمية، بنها، طوخ، قليوب، القناطر الخيرية، شبرا، شبين القناطر، الخانكة، الخصوص، العبور، كفر شكر.