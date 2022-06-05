العالم اليوم - "علم من ساحة المعركة" لتشجيع لاعبي أوكرانيا أمام ويلز

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يونيو 2022 05:15 صباحاً - قال أولكسندر بتراكوف، مدرب أوكرانيا، إن لاعبيه سيعلقون علما بغرفة الملابس حصلوا عليه من جنود بالصفوف الأمامية، عند مواجهة ويلز في لقاء فاصل بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، الأحد.

وتغلبت أوكرانيا على أسكتلندا في قبل نهائي ملحق الصعود لكأس العالم في هامبدن بارك، الأربعاء، في أول مباراة لها منذ الهجوم الروسي، وأهدى بتراكوف الانتصار إلى مواطنيه المدافعين عن الحدود الأوكرانية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، السبت: "إنه وضع صعب حقا على أوكرانيا ولا توجد فرصة أمام الجميع لمشاهدة كرة القدم بسبب كل المشاكل. ورغم ذلك سنسعى للتركيز غدا ولعب مباراة رائعة".

وأضاف: "لا أتواصل شخصيا مع الجنود لكن بعض اللاعبين كتبوا رسائل إلى جنود وتسلموا علما من الحرب، ووعدنا أن نعلقه في غرفة ملابسنا".

والفوز في كارديف سيضمن لأوكرانيا مكانا في كأس العالم في قطر للمرة الثانية فقط منذ استقلالها، بينما تتطلع ويلز للظهور في النهائيات لأول مرة خلال 64 عاما.

وتابع بتراكوف: "شاهدت عمل مدرب ويلز (روبرت بيدج) ووجدت تناغما كبيرا بين اللاعبين وخاصة رامسي وبيل وجيمس. أعتقد أن الجميع سيحظون بفرصة مشاهدة مباراة رائعة".

كما لا يتوقع بتراكوف أي هدية من منافسه. وأكد أن "الرياضة رياضة ولا نتوقع هدايا من ويلز أو أي فوز غير عادل".

وختم قائلا: "نعرف أنه من الصعب اللعب ضدنا، هذه أهم مباراة في حياتنا ونأمل في الفوز حقا وسنبذل كل جهد ممكن للفوز".