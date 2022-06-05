لافروف يعلق على تزويد واشنطن ولندن بصواريخ بعيدة المدى إلى كييف

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف: "أنتم تشاهدون كيف يتم ضخ الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى أوكرانيا. الآن يقدم الأمريكيون راجمات الصواريخ. وانضم البريطانيون على الفور، على ما يبدو كانوا ينتظرون موافقة واشنطن. وقالوا إنهم سوف يزودون الأوكرانيين الآن براجمات الصواريخ. هذه طريق محفوفة بالمخاطر".
وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن ولندن يمكن أن تؤدى إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.
وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات HIMARS الصاروخية بعيدة المدى، عوّلت كييف والناتو عليها كثيرا "فى قلب موازين الحرب فى أوكرانيا".
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