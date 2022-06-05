وضع رئيس كولومبيا تحت الإقامة الجبرية لعدم امتثاله لقرار محكمة

جدة - نرمين السيد - وأشارت صحيفة "El Tiempo" المحلية، إلى أن "المحكمة اعتبرت أن رئيس الدولة تجاهل قرارها لعام 2020، والذى بموجبه يتعين على السلطات وضع وتنفيذ خطة لحماية منتزه لوس نيفادوس الوطني، الواقع غرب كولومبيا".
وأشارت الصحيفة، أنه "بالإضافة إلى الإقامة الجبرية، تم فرض غرامة مالية على الرئيس".
ووفقا للصحيفة، يعتقد الخبراء أن "قرار المحكمة لا يمكن تنفيذه، نظرًا لأن دوكى محمى بالحصانة الرئاسية، ويجب أن يتخذ البرلمان قرار الملاحقة الإدارية والجنائية لرئيس الدولة حصرا".
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